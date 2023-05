Nell'anticipo della 35ª giornata di Serie A, il Milan perde per 2-0 a La Spezia. Decidono i gol di Wisniewski ed Esposito

Il Milan cade al Picco contro un buon Spezia che approfitta di una prestazione veramente brutta dei rossoneri per guadagnare tre punti in classifica, fondamentali per la lotta salvezza. Il Milan crolla sotto i gol di Wisniewski ed Esposito e ora si fa complessa la corsa Champions League