Spezia-Milan 2-0: così Pioli sul match dei rossoneri

Stefano Pioli, tecnico rossonero, non cerca alibi per commentare il 2-0 di Spezia-Milan del ‘Picco‘. Per l’allenatore emiliano “è andato tutto storto” nella trasferta in terra ligure. Rivediamo e riascoltiamo, dunque, le dichiarazioni di Pioli nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.