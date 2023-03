Spezia-Inter 2-1, i nerazzurri il giorno dopo la figuraccia | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi ieri sera ha perso sul campo dello Spezia. Ennesima sconfitta stagionale per i nerazzurri. Eccola il giorno dopo

L'Inter di Simone Inzaghi ieri sera ha perso sul campo dello Spezia. K.o. per 2-1 firmato da Daniel Maldini e M'Bala Nzola; nel mezzo, il rigore di Romelu Lukaku. Ennesima sconfitta stagionale per i nerazzurri che, adesso, devono dimenticare cosa è accaduto in campionato per concentrarsi alla Champions League ed alla sfida di martedì sera contro il Porto. Il punto di Andrea Ramazzotti nel video per 'GazzettaTV'