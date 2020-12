SPARTA PRAGA-MILAN: Europa League, la presentazione / News

VIDEO MILAN NEWS – Domani si conclude il girone di Europa League. L’ultima giornata prevede Sparta Praga-Milan, una partita che per i cechi ha poco da dire, essendo già eliminati, mentre per i rossoneri può valere ancora il primo posto nel girone. In caso di vittoria milanista e non successo del LOSC contro il Celtic, infatti, gli uomini di Stefano Pioli sarebbero primi in classifica. Tuttavia, raggiungere questo traguardo resta difficile, non dipendendo solo dal Milan e, anche per questo, i rossoneri dovrebbero fare tanti cambi alla formazione.

