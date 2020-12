VIDEO MILAN NEWS – Domani si gioca Sparta Praga-Milan, ultima giornata del girone di Europa League. Il Milan ci arriva già certo della partecipazione ai sedicesimi di finale di Europa League, ma con ancora un primo posto da poter potenzialmente conquistare. Per riuscirci i rossoneri dovranno vincere e sperare che il LOSC non faccia altrettanto contro il Celtic. Nella video news 10 curiosità e statistiche sulla partita in soli 90 secondi.

