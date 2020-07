SPAL-MILAN: Top e Flop del match, le pagelle / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa SPAL-Milan, match valido per la 29^ giornata di Serie A. Solo un pareggio per gli uomini di Stefano Pioli, che non sono andati oltre il 2-2 dopo essere passati in svantaggio addirittura di due reti. Brilla come sempre Hakan Calhanoglu, entra bene e segna Rafael Leao, ma il migliore è probabilmente Paquetà. Da rivedere invece la prestazione di Matteo Gabbia, così come quella di Ante Rebic e Theo Hernandez, molto stanchi. In questa video news i migliori e i peggiori tre rossoneri.

