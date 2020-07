VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa SPAL-Milan, gara di Serie A. Come sempre, è stata “giocata” anche sui social. Dopo il 2-2 sul campo, i tifosi rossoneri si sono lamentati parecchio per un calcio di rigore non assegnato all’ultimo minuto di recupero, con l’arbitro che ha fischiato anche 10 secondi prima, nonostante molte perdite di tempo. Molti anche i meme sul pareggio. Nella video news alcune reazioni.

