VIDEO MILAN – Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha commentato in conferenza stampa il deludente pareggio in casa della Spal. La squadra per il tecnico è apparsa stanca, ma nelle prossime tre giornate di campionato il Milan dovrà giocare contro Lazio, Juventus e Napoli. Ecco il video di Gazzetta TV.

