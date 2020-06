SPAL-Milan: la probabile formazione di Pioli / News

VIDEO MILAN NEWS – Non c’è tempo per riposarsi. Domani sera si giocherà SPAL-Milan. I rossoneri sono reduci da una grande vittoria con la Roma e la sensazione è che finalmente si sia trovata una quadra nell’undici titolare. Tuttavia, si giocherà davvero di continuo e visto il calendario questa è forse la partita in cui si può cambiare qualcosa. Stefano Pioli, infatti, si affida a Davide Calabria sulla destra e Matteo Gabbia al centro in difesa. Per il resto, nessuna modifica probabilmente, ma in panchina tornerà Zlatan Ibrahimovic. Nella video news la probabile formazione. Per tutte le parole di Pioli in conferenza LEGGI LA NOTIZIA >>>

