SPAL-MILAN: la presentazione del match di Ferrara / News

VIDEO MILAN NEWS – Non c’è tempo per riposarsi ed esultare per la bella vittoria contro la Roma. Domani si torna subito in campo con SPAL-Milan. D’ora in poi sarà sempre così, una dopo l’altra. Servono conferme per il Milan, dopo il successo per 2-0 con la Roma. Ora il match è sulla carta più semplice, visto che a Ferrara si affronterà l’ultima in classifica, ma in questo periodo nulla è semplice. Nella video news la presentazione della partita, con dati e curiosità. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

