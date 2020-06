SPAL-MILAN: 10 curiosità sul match in 90 secondi / News

VIDEO MILAN NEWS – Le statistiche e la classifica direbbero che SPAL-Milan dovrebbe essere una partita senza storia. I ferraresi non hanno mai vinto in casa contro il Milan e, in generale, il bilancio è molto negativo. I rossoneri inoltre sono reduci da una grande vittoria, mentre gli uomini di Luigi Di Biagio vivono un momento complicato e sono ultimi in classifica. Ma SPAL-Milan si giocherà a luglio, il che significa che è un altro calcio, imprevedibile. Il Milan deve confermarsi e la partita può aiutare. Nella video news 10 curiosità in soli 90 secondi. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

