Sorteggio quarti Champions League, così i tifosi sui social | VIDEO

Andato in archivio il sorteggio dei quarti di finale di Champions League: derby italiano Milan-Napoli e Benfica-Inter. Le reazioni social

Stamattina, a Nyon (Svizzera), si è svolto il sorteggio dei quarti di finale di Champions League. L'urna UEFA ha regalato un derby italiano, quello tra il Milan di Stefano Pioli e il Napoli di Luciano Spalletti. Avversario il Benfica, invece, per l'Inter di Simone Inzaghi. Ecco, quindi, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', come hanno reagito i tifosi rossoneri, nerazzurri ed azzurri sui social dopo il sorteggio