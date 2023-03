Sorteggio quarti Champions League: tutto sulle magnifiche otto | VIDEO

Oggi alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera), sorteggio dei quarti di finale di Champions League. Quello che c'è da sapere sulle squadre coinvolte

Oggi alle ore 12:00, a Nyon (Svizzera), avrà luogo il sorteggio dei quarti di finale della Champions League 2022-2023. Coinvolte tre squadre italiane: Milan, Inter e Napoli. Con loro, Bayern Monaco, Benfica, Chelsea, Manchester City e Real Madrid. Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', tutto quello che c'è da sapere sulle magnifiche otto rimaste in corsa per il trofeo