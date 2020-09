ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, è ufficialmente un nuovo calciatore rossonero. Da piccolo l’ormai ex centrocampista del Brescia sognava il Milan ed adorava Gennaro Gattuso, suo idolo di sempre. Ed il club di Via Aldo Rossi, in questo video di presentazione pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha concentrato, in pochi secondi, le emozioni di Tonali per il suo trasferimento alla corte del Diavolo.