SOCIAL – Tonali, primi passi a Casa Milan tra firma e foto | Video

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Sandro Tonali, classe 2000, nuovo centrocampista rossonero, ha vissuto molto intensamente i suoi primi giorni da calciatore del Milan. Vediamo, in questo video pubblicato dalla società di Via Aldo Rossi sui propri canali social ufficiali, i primi passi di Tonali a ‘Casa Milan‘ tra la firma sul contratto e le foto ufficiali per il club. “Ragazzi, sono pronto”, l’appello finale di Tonali ai tifosi del Diavolo. “Non vedo l’ora di festeggiare insieme!”.