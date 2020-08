VIDEO MILAN – Il terzino rossonero Theo Hernandez in vacanza con la fidanzata Zoe Cristofoli si sta divertendo e non poco. Simpatico siparietto tra il difensore rossonero e la modella italiana che in macchina si è messo a ballare sulle note dei Purple Disco Machine, tra le risate della bionda influencer.

