ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – PUMA e A.C. Milan hanno presentato, ufficialmente, la seconda maglia del Milan per la stagione 2020-2021 (LEGGI QUI IL COMUNICATO UFFICIALE). Eccola svelata nei dettagli, in questo video pubblicato dal club rossonero sui propri canali social ufficiali. Testimonial della seconda maglia del Milan per la nuova stagione sono Rafael Leão, Ismaël Bennacer, Mateo Musacchio, Hakan Çalhanoglu ed Ante Rebić.