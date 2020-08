ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Il club rossonero, con questo video pubblicato sui propri canali social ufficiali, ha ripercorso la stagione 2019-2020 andata in archivio lo scorso 2 agosto: un’annata lunga, particolare, con, in mezzo, una pandemia da coronavirus. Nella clip, andando in ordine alfabetico, sono stati passati in rassegna, dalla A alla Z, tutti i temi principali accaduti in casa Milan.