Social, il bodyguard di Messi si fa colpire da un aspirapolvere | VIDEO

Yassine Cheuko, il bodyguard personale di Lionel Messi, è diventato famoso - sui social - per gli allenamenti estremi ai quali si sottopone

Yassine Cheuko è diventato famoso sui social da quando gli è stato affidato Lionel Messi: il bodyguard, ex soldato dell'esercito americano e appassionato di arti marziali, su Instagram condivide i suoi allenamenti sempre più estremi. In questo caso mostra la forza dei suoi addominali: i pugni non gli fanno niente, il suo personal trainer passa a colpirlo con un aspirapolvere! (Instagram @yasstcheuko)