ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Brahim Díaz, classe 1999, è stato preso in prestito dal Real Madrid fino al prossimo 30 giugno 2021. Ieri presentazione ufficiale in conferenza stampa a Milanello. Le parole di Brahim Díaz, fantasista spagnolo di origini marocchine, in questo video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali.