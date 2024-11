Juraj Kucka, ex centrocampista del Milan e oggi in forza allo Slovan Bratislava, ha parlato di Rafael Leao in conferenza stampa. Il video

Juraj Kucka, ex centrocampista del Milan e oggi in forza allo Slovan Bratislava, ha parlato di Rafael Leao nella conferenza stampa di presentazione del match di domani sera in Champions League. Il video del nostro inviato in Slovacchia, Stefano Bressi