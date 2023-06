Siviglia-Roma, Dybala in lacrime dopo la finale di Europa League | VIDEO

Paulo Dybala, autore del giallorosso nella finale di Europa League tra Siviglia e Roma, inconsolabile al termine della sfida di Budapest

Ieri sera, alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria), la Roma di José Mourinho ha perso la finale di Europa League 2022-2023 ai calci di rigore contro il Siviglia di José Luís Mendilibar. Dal dischetto fatali gli errori di Gianluca Mancini e Chris Smalling. Per i giallorossi era andato in gol, nel primo tempo, l'argentino Paulo Dybala. Proprio la 'Joya', al termine della partita, era uno dei giocatori della Roma più affranti. La sua delusione e le sue lacrime in questo video