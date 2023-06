Siviglia-Roma, gol e highlights della finale di Europa League | VIDEO

Il Siviglia di José Luís Mendilibar ha battuto la Roma di José Mourinho ai calci di rigore nella finale di Europa League. Gol e highlights

Ieri sera, alla 'Puskás Aréna' di Budapest (Ungheria), il Siviglia di José Luís Mendilibar ha conquistato l'Europa League 2022-2023 (settimo trofeo per gli andalusi) battendo la Roma di José Mourinho per 5-2 ai calci di rigore. Dopo l'1-1 dei tempi supplementari, con il gol di Paulo Dybala e l'autorete di Gianluca Mancini, dal dischetto errori fondamentali dello stesso difensore italiano e di Chris Smalling. In questo video, dunque, rivediamo gol e highlights della sfortunata finale dei giallorossi