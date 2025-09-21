PIANETAMILAN milan futuro news milan futuro Sia: “La reazione è stata bellissima e fondamentale per la vittoria”

INTERVISTE

Sia: “La reazione è stata bellissima e fondamentale per la vittoria”

desc img
00:55
Redazione PM
21 settembre

Diego Sia, trequartista del Milan Futuro, ha parlato nel post-partita della gara contro il Chievo Verona commentando la vittoria in rimonta

Il Milan Futuro ha vinto in rimonta per 3-2 contro il Chievo Verona. Nel post-partita, Diego Sia è stato intervistato e ha commentato la prestazione della squadra