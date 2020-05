VIDEO MILAN – Andriy Shevchenko, classe 1976, ex cannoniere del Milan ed oggi Commissario Tecnico della Nazionale Ucraina, ha parlato in diretta su ‘Instagram‘ con Christian Vieri di Milan-Liverpool del 2005, finale di Champions League ad Istanbul (Turchia) persa dai rossoneri ai calci di rigore dopo un vantaggio di tre reti dopo 45′. Le parole di Shevchenko a Vieri in questo video.

