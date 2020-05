VIDEO MILAN – Andriy Shevchenko, classe 1976, attuale Commissario Tecnico dell’Ucraina, ha confidato il suo sogno a Carlo Pellegatti in diretta su ‘Instagram‘: tornare al Milan, club con cui ha segnato 175 gol in 322 gare da attaccante, nel ruolo di allenatore. Ecco le parole di Shevchenko a Pellegatti in questo video.

