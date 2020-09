SHAMROCK ROVERS-MILAN: Europa League, Top e Flop / News

VIDEO MILAN NEWS – Esordio stagionale per i rossoneri in Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League. Nella video news top e flop. Un Milan non spettacolare, ma estremamente pratico, che riesce a rendere al meglio nonostante l’evidente condizione fisica non ottimale. Brillano Zlatan Ibrahimovic e Hakan Calhanoglu, nel segno della continuità con la scorsa stagione; salva Gianluigi Donnarumma. Qualcuno, invece, da rivedere, ma in queste condizioni è perdonabile. Ecco i nostri migliori e peggiori tre rossoneri di oggi, in terra irlandese, contro una squadra in salute e in grande condizione fisica: ottimo avversario iniziale.

