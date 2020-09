SHAMROCK ROVERS-MILAN: Europa League, le statistiche / News

VIDEO MILAN NEWS – Si è da poco conclusa Shamrock Rovers-Milan, esordio stagionale rossonero, nel secondo turno preliminare di Europa League. Le statistiche nella video news. Un Milan convincente, che ancora una volta non prende gol e che riparte nel segno di Zlatan Ibrahimovic in coppia con Hakan Calhanoglu. Ora ad attendere i rossoneri ci sarà il Bodo/Glimt, squadra norvegese contro cui si giocherà a San Siro tra una settimana, sempre in gara secca. Domani, invece, il sorteggio dell’eventuale playoff, ovviamente che si svolgerà con le partite invece che con le squadre. Ecco, intanto, alcuni dati.

