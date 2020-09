SHAMROCK ROVERS-MILAN: Europa League, le curiosità / News

VIDEO MILAN NEWS – Si ricomincia. La nuova stagione è finalmente pronta a partire e il primo impegno rossonero è alle porte.

Si inizia da Shamrock Rovers-Milan, esordio ufficiale per gli uomini di Stefano Pioli, nel secondo turno preliminare di Europa League, il primo dei tre ostacoli da superare per arrivare ai gironi e dunque alla fase finale della competizione.

Sarà la prima volta in assoluto che le due formazioni si affronteranno e lo faranno in casa degli irlandesi, a Dublino. Match che si giocherà in gara secca e, ovviamente, a porte chiuse. Nella breve video news alcune curiosità sulla partita.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>