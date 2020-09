SHAMROCK ROVERS-MILAN: Europa League, la probabile formazione

VIDEO MILAN NEWS – Giovedì sera si torna in campo per il primo impegno ufficiale della stagione rossonera 2020/21: si comincia da Shamrock Rovers-Milan, secondo turno preliminare di Europa League, primo dei tre ostacoli per arrivare a giocare i gironi. Una partita sulla carta scontata, ma che in realtà vede in casa la squadra irlandese già in ottima forma e prima in classifica nel proprio campionato, dall’altra un Milan al primo impegno e con diverse assenze e molti acciacchi. Stefano Pioli si affida, per quanto possibile, all’undici collaudato. Ecco, nella video news, la probabile formazione rossonera in vista del match di giovedì sera.

