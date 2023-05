Nei minuti finali di Lecco-Pordenone, succede di tutto: il presidente Di Nunno in campo per protestare contro il rigore assegnato

Incredibile in Serie C. Nei minuti finali di Lecco-Pordenone, dopo un rigore assegnato e trasformato dagli ospiti, il presidente dei padroni di casa Di Nunno entra in campo per protestare e viene espulso. Ecco il video delle sue proteste e della sua entrata in campo