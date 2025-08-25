Serie C, è subito FVS! Il primo caso in Perugia-Guidonia | VIDEO

Prima giornata in Serie C, primo utilizzo del FVS (Football Video Support), nuovo sistema di revisione in campo sperimentato in terza serie

Una serata storica venerdì in Serie C, quella che ha visto ufficialmente l'esordio del FVS (Football Video Support). In Perugia-Guidonia è stato infatti testato per la prima volta il nuovo sistema che prevede la possibilità da parte degli allenatori delle due squadre in campo di chiedere la revisione di un episodio ritenuto dubbio, per un massimo di due volte a testa in partita. L'allenatore del Guidonia Ciro Ginestra l'ha chiamato in causa al 22' del primo tempo per chiedere all'arbitro Zuppi di rivedere un presunto tocco di mani in area di Giraudo del Perugia. Il direttore di gara ha quindi osservato l'azione al monitor, dando ragione al tecnico del Guidonia e assegnando il calcio di rigore, poi respinto dal portiere del Perugia Gemello.