Serie B, Reggina ai playoff: l’esultanza di Inzaghi già virale | VIDEO

Un gol di Luigi Canotto al 94' ha permesso alla Reggina di Filippo Inzaghi di centrare i playoff di Serie B. La sua esultanza è già virale

Nonostante una penalizzazione di 5 punti in classifica, la Reggina di Filippo Inzaghi ha centrato l'obiettivo dei playoff di Serie B. I calabresi, adesso, giocheranno gli spareggi per salire nella massima serie. Ieri sera, al 'Granillo', Reggina-Ascoli è stata decisa da un gol di Luigi Canotto al 94' e l'esultanza di Inzaghi è diventata virale. Ha liberato la sua gioia esattamente come faceva quando, da centravanti di Juventus e Milan, realizzava reti a profusione. Ecco il video!