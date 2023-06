Reggiana, Nesta: “Per due anni ho fatto il papà: sono carico” | VIDEO

Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, è il nuovo allenatore della Reggiana, neo-promossa in Serie B. Ecco le sue parole in conferenza stampa

Alessandro Nesta, classe 1976, ex difensore di Lazio e Milan in Serie A, è diventato il nuovo allenatore della Reggiana, neo-promossa in Serie B. L'ultimo incarico di Nesta, come tecnico, risaliva al 2021, quando ha diretto il Frosinone. Ecco, dunque, come si è presentato ai tifosi granata nella conferenza stampa ripresa in questo video. Un Nesta carico e pronto per cominciare la nuova avventura!