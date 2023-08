Juventus, Allegri: “Dispiaciuti di non giocare la Champions” | VIDEO

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus, debutto dei bianconeri nella Serie A 2023-2024

Massimiliano Allegri, tecnico della 'Vecchia Signora', ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Udinese-Juventus, prima partita dei bianconeri torinesi nel campionato di Serie A 2023-2024, sfida in programma questa sera alle ore 20:45. Tra i tanti temi trattati, Allegri ha anche parlato del dispiacere che si prova, in casa Juve, per non poter prendere parte alla Champions League in questa stagione: ecco il video con uno stralcio della conferenza