Roma, Mourinho show in conferenza: le sue parole su Matic | VIDEO

Il tecnico della Roma, José Mourinho, in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Salernitana parla dell'addio di Nemanja Matic ai giallorossi: "Non ci aspettavamo la sua uscita, ma il club ha risposto bene. Era un giocatore importante per noi, ma sono arrivati Paredes e Renato Sanches, non Peppino e Tonino ...". Ecco il video con le sue dichiarazioni