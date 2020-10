Serie A – Pioli: “Milan da scudetto? Ecco cosa penso” (Video)

Milan da scudetto? Parla Pioli

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN – Quattro vittorie consecutive in Serie A e primo posto solitario in classifica. Un dato che, aggiungendosi alla straordinaria cavalcata post-lockdown, fa venire in mente strani pensieri scudetto. In merito all’argomento Stefano Pioli, dopo la vittoria per 2-1 nel derby Inter-Milan, ha offerto una risposta chiara e sintetica. Sono molte le squadre che si sono rinforzate, i rossoneri sono obbligati a pensare partita per partita. Le sue parole.

