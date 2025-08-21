Serie A, nuove regole: calci d’angolo anche se la palla non esce | VIDEO

Per la nuova stagione di Serie A, apportate modifiche al regolamento sull'utilizzo del VAR, ma confezionate anche nuove regole. Il video

Il calcio è in continua evoluzione, non solo dal punto di vista della tecnologia. In vista della nuova stagione, nel regolamento sono state applicate alcune modifiche che riguardano l'utilizzo del Var, ma ci sono anche nuove regole sulle perdite di tempo da parte dei portieri e sul doppio tocco sui calci di rigore. E in Serie C verrà testato un nuovo strumento che potrebbe rivoluzionare il gioco. Il video