Agresti: “Milan-Juventus pesa già tantissimo” | VIDEO

La Serie A si ferma per le gare delle Nazionali: alla ripresa del torneo ci sarà Milan-Juventus. Il parere di Stefano Agresti della 'rosea'

La Serie A si ferma, momentaneamente, per gli impegni delle Nazionali. In testa c'è il Milan a 21 punti, seguito da Inter (19), Juventus e Fiorentina (17). E alla ripresa del torneo, domenica 22 ottobre alle ore 20:45, è in programma il big match di 'San Siro' tra i rossoneri di Stefano Pioli e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Ne ha parlato Stefano Agresti, vicedirettore de 'La Gazzetta dello Sport', in questo video