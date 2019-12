VIDEO NEWS – Il portiere giallorosso Antonio Mirante, classe 1983, miracoloso su Lautaro Martínez in Inter-Roma 1-1 dello scorso 20 aprile. Scoprite, in questo video realizzato dalla redazione di ‘GazzettaTV‘, le altre parate più belle del 2019. Spoiler: non sono presenti estremi difensori del Milan!

