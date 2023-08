Verso Inter-Monza: Frattesi già inserito, Thuram preoccupa | VIDEO

Davide Frattesi e Marcus Thuram sono tra i calciatori più attesi dell'Inter che si prepara al debutto stagionale in Serie A contro il Monza

Davide Frattesi, centrocampista italiano arrivato dal Sassuolo e Marcus Thuram, attaccante francese preso a parametro zero, sono tra i calciatori più attesi dell'Inter che si prepara al debutto stagionale in Serie A contro il Monza. Se, però, il primo sembra già pienamente inserito ed integrato nel gioco di Simone Inzaghi, il secondo sta facendo enorme fatica. Le ultime sui nerazzurri a pochi giorni dalla partita contro i brianzoli in questo video della redazione di 'GazzettaTV'