Inter-Monza, Palladino in conferenza: “Berlusconi ci manca” | VIDEO

Alla vigilia di Inter-Monza il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha parlato di Silvio Berlusconi, patron del club scomparso a giugno

Questa sera, alle ore 20:45, a 'San Siro' si disputerà Inter-Monza, partita della prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024. La passata stagione gli ospiti si imposero 0-1 (gol dell'ex Luca Caldirola). Ieri, in conferenza stampa, il tecnico dei brianzoli, Raffaele Palladino, ha presentato il match contro i nerazzurri. Non prima, però, di aver dedicato un pensiero a Silvio Berlusconi, patron del Monza scomparso lo scorso 12 giugno 2023. Il video con le dichiarazioni di Palladino in conferenza