VIDEO INTER – L’Inter, con un post pubblicato quest’oggi sui propri account social ufficiali, ha svelato la nuova prima maglia per la stagione che verrà. Vediamo, dunque, in questo video tratto dal canale ‘Twitter‘ del club nerazzurro, la maglia che sarà indossata dai ragazzi di Antonio Conte per l’annata 2020-2021.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓