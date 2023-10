Inter, che stagione sarà? I tifosi si dividono sui social | VIDEO

L'Inter di Simone Inzaghi ha perso 5 punti in casa contro Sassuolo (1-2) e Bologna (2-2): i tifosi, sui social, tra la depressione e l'attesa

L'Inter di Simone Inzaghi è scivolata al secondo posto in classifica, a -2 dal Milan di Stefano Pioli, che comanda in Serie A, dopo aver perso 5 punti su 6 nelle ultime due partite in casa contro Sassuolo (1-2) e Bologna (2-2). I tifosi nerazzurri, sui social, sembrano vivere il momento della loro squadra tra la depressione per un altro anno buttato e la speranza che, alla fine, tutto andrà per il verso a loro più congeniale. Ecco, dunque, nel video di 'GazzettaTV' alcune reazioni social dei sostenitori della seconda squadra di Milano