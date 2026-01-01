PIANETAMILAN i nostri video Serie A, i migliori del 2025: la statistica dove primeggia il Milan | VIDEO
ULTIME MILAN NEWS
Serie A, i migliori del 2025: la statistica dove primeggia il Milan | VIDEO
Ecco tutte le statistiche della Serie A nell'ultimo anno solare, il 2025: c'è anche il Milan in queste speciali classifiche. Quale? Il video
Il migliore per tiri effettuati, il migliore per gol evitati, il migliore per dribbling e tanto altro: tutta la Serie A in 70 secondi di statistiche. Quante ne sapevi già? Scopri in quale di queste classifiche primeggia il Milan in questo video