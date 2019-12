VIDEO MILAN – Numeri e statistiche della diciassettesima giornata di Serie A, ultima del 2019. Milano a due facce: per l’Inter numeri da Scudetto e i nerazzurri chiudono l’anno in testa alla classifica insieme alla Juventus; per il Milan sconfitta storica: solo nel 1998 i rossoneri avevano perso 5-0. Ecco in questo video queste e tante altre statistiche.

