Serie A, le parole di Gravina

VIDEO SERIE A – Una situazione da monitorare costantemente per la Serie A, alle prese con molteplici problemi economici e sociali. Gabriele Gravina, presidente della ‘FIGC’, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito, affermando di avere un piano B ma anche un piano C per il campionato in corso in caso il tutto dovesse complicarsi ulteriormente. Le sue parole.

MILAN, SORPASSO ALLA JUVENTUS PER UN GIOCATORE DEL REAL MADRID >>>