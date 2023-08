Frosinone-Napoli 1-3, le reazioni social dei tifosi azzurri | VIDEO

Il Napoli vince la prima gara della Serie A 2023-2024 sul campo del Frosinone e, sui social, i tifosi azzurri giubilano per il successo

Buona la prima per il Napoli di Rudi Garcia che, con lo Scudetto sulle maglie dopo 33 anni, ha vinto la prima partita della Serie A 2023-2024 espugnando, 1-3, il 'Benito Stirpe' di Frosinone. Ribaltato l'iniziale svantaggio, il Napoli è andato in gol con Matteo Politano e Victor Osimhen (doppietta). Ecco, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', le reazioni social dei tifosi azzurri sulla partita