Juventus Women, il primo gol della svizzera Alisha Lehmann | VIDEO

Alisha Lehmann, attaccante della Juventus Women e compagna di Douglas Luiz, ha segnato il suo primo gol da bianconera. Ecco il video

Domenica 1° settembre la Juventus Women ha vinto con punteggio tennistico, 6-3, in casa del Sassuolo in occasione della prima giornata del campionato della Serie A Femminile 2024-2025. È andata in gol, per l'occasione, anche l'attaccante svizzera Alisha Lehmann, sbarcata alla Juve in estate unitamente al suo compagno, il centrocampista brasiliano Douglas Luiz. Ecco, nel video, la prima prodezza della brava giocatrice per la 'Vecchia Signora'