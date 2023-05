Serie A, calendari a confronto: le sfide della corsa Champions | VIDEO

Ecco il confronto tra i calendari delle squadre in lotta per accedere alla prossima edizione della Champions League

Dopo i risultati della 33^ giornata di Serie A si infiamma ancora di più la corsa per accedere alla prossima edizione della Champions Legaue. Ecco il confronto tra i calendari delle squadre coinvolte in questa lotta serrata, in cui spiccano tre big match nel corso del prossimo turno (Milan-Lazio, Roma-Inter e Atalanta Juventus) e il confronto tra la Vecchia Signora e il Diavolo, in programma nella penultima giornata.